تحركات الأسعار

ظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:49 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل زيادة 1.5 بالمئة تقريبا هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.20 دولار.

وتخلت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عن جميع المكاسب الأسبوعية، مما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس.

وعندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم الجمعة فمن المرجح أن يكرر الأفكار الرئيسية لآخر اجتماعات البنك المركزي وبياناته التي أشارت إلى الترحيب بالبيانات التي تظهر انخفاض التضخم لكن مهمة مواجهته لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.17 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 943.90 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1231.05دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو.

ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.