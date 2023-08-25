وقالت رولكس إن عملية الاستحواذ جاءت في أعقاب قرار مالك شركة بوشرير، يورج بوشرير، حفيد المؤسس كارل بوشرير البالغ من العمر 86 عامًا، ببيع الشركة في غياب أي أحفاد مباشرين لتولي زمام الأمور.

وقالت رولكس في بيان: "تعكس هذه الخطوة رغبة العلامة التجارية التي يقع مقرها في جنيف في إدامة نجاح بوشرير والحفاظ على علاقات الشراكة الوثيقة التي تربط الشركتين منذ عام 1924".

"إن مجموعة رولكس مقتنعة بأن هذا الاستحواذ هو الحل الأفضل ليس فقط لعلاماتها التجارية الخاصة، ولكن أيضًا لجميع العلامات التجارية الشريكة للساعات والمجوهرات، وكذلك لجميع موظفي مجموعة بوشرير."

وأكدت رولكس أن بوشرير ستحتفظ باسمها وعلامتها التجارية وسيظل فريق إدارتها دون تغيير، ومن المقرر أن يكتمل اندماجها في أعمال رولكس بمجرد موافقة الجهات المنظمة على عملية الاستحواذ.

وتتضمن الصفقة استحواذ "رولكس" على سلسلة "تورنيو" الأمريكية التابعة لشركة "بوشرير"، والتي تمتلك 28 متجراً لبيع الساعات الثمينة حول الولايات المتحدة.

وقال "إيرك ويند" المتخصص في سوق الساعات والمجوهرات، إن قرار الاستحواذ سوف يضمن لشركة "رولكس" الاحتفاظ بكامل إيراد مبيعات منتجاتها، وإنه من غير المعقول تخلي "رولكس" عن 31 بالمئة من أسعار منتجاتها لصالح تجار التجزئة.

وتابع: إن تلك الخطوة سوف تعمل على تطوير "رولكس" لعلاقاتها المباشرة مع العملاء، بدلاً من تمتع تجار التجزئة بهذه الميزة.

من جانبها، وفي بيانها، أشارت شركة Watches of Switzerland إلى أن يورغ بوشرير "ليس لديه خلافة عائلية ورغباته هي تشكيل مؤسسة تراثية من عائدات هذه الصفقة".

وأضافت مجموعة الساعات السويسرية "هذه ليست خطوة استراتيجية في تجارة التجزئة من قبل رولكس ... هذا هو أفضل رد فعل على تحديات الخلافة في شركة بوشرير ".

"لن يكون هناك أي تدخل تشغيلي من قبل رولكس في أعمال بوشرير . ستقوم رولكس بتعيين أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين. لن يكون هناك أي تغيير في عمليات رولكس لتخصيص المنتجات أو تطويرات التوزيع نتيجة لهذا الاستحواذ"، بحسب بيان لـ مجموعة الساعات السويسرية.

ومع ذلك، تراجعت أسهم الشركة المدرجة في لندن بنسبة تصل إلى 29 بالمئة في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها.

من جانبه، يرى مدير الاستثمار في شركة AJ Bell للوساطة المالية، روس مولد، أن المستثمرين يخشون من أن هذا الارتباط سيعني حصول "بوشرير" على "معاملة تفضيلية بما في ذلك الوصول بشكل أفضل إلى الساعات التي يرغب المستهلكون بشدة في شرائها".

وقال مولد في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن الجهود التي تبذلها سويسرا لطمأنة السوق بأنه لن يكون هناك تغيير في كيفية تخصيص رولكس للأسهم قد لقيت آذاناً صماء".

وتابع قائلا: "هذا هو ما وعدت به رولكس الآن، ولكن هذا يمكن أن يتغير بسهولة في المستقبل."