وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، ارتفاع رأس المال السوقي للبورصات العربية بمقدار 1.27 بالمئة أو ما قيمته 57.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 تريليونات و526 مليارا و359 مليونا و504 آلاف دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 777.9 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 186.6 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 3.07 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 170.7 مليار دولار، وبورصة الكويت 137.5 مليار دولار وبورصة مسقط 62.25 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.9 مليار دولار، وبورصة مصر 39.4 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 23.6 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.97 مليار دولار.

في غضون ذلك، أنھى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالیة العربیة تعاملات الأسبوع المنتھي في 18 أغسطس مرتفعاً بنحو 0.06 بالمئة ما یعادل 0.29 نقطة لیصل إلى حوالي 489.25 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، نتیجة تباین مؤشرات أداء البورصات العربیة المتضمنة في المؤشر.

وشھدت ست بورصات عربیة ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الأسبوع مقابل تراجع في 8 بورصات عربیة أخرى.

وتصدرت سوق دمشق للأوراق المالیة البورصات العربیة على مستوى مؤشرات الأداء مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة، كما شھدت سوق العراق للأوراق المالیة ارتفاعاً بنسبة 5.5 بالمئة، كذلك ارتفع أداء بورصة مصر بنحو 1.5 بالمئة، وشھدت بورصات كل من مسقط والسعودية وفلسطين تحسناً أقل من 1 بالمئة.