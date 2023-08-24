في العام الماضي، استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة وتعرضت الأسهم لضربة شديدة.

ارتفع عائد أرباح مؤشر إس آند بي 500 ليصل إلى 5.8 بالمئة في منتصف أكتوبر الماضي، في نفس الوقت تقريبًا الذي بلغ فيه أدنى مستويات السوق الهابط للمؤشر بالقرب من 3500 نقطة.

ولكن مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 20 بالمئة من هذه المستويات المنخفضة وتراجع أرباح الشركات، فقد تضاءل عائد أرباح المؤشر إلى حوالي 4.7 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات عبر منحنى سندات الخزانة.

وفي حين تم إيلاء الكثير من الاهتمام لتحذيرات الركود التي يرسلها منحنى العائد المقلوب، فإن سندات الثلاثة أشهر التي تدر الآن ما يقرب من 5.5 بالمئة جعلت هذه الحيازة الشبيهة بالنقد قادرة على المنافسة في سوق الأسهم لأول مرة منذ حوالي جيل. وقد أصبحت الآثار المترتبة على سوق الأسهم ملموسة بالفعل بشكل كبير، بحسب موقع ياهو فاينانس.