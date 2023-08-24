وقالت لومي، التي تتخذ من العاصمة الرياض مقرا، إنها تتوقع إصدار 16.5 مليون سهم قائم، مما ينتج عنه طرح حر بنسبة 30 بالمئة.

وعينت لومي البنك السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي ومدير مشترك للدفاتر مع المجموعة المالية هيرمس لإدارة بيع 30 بالمئة من أسهمها. وأضافت أنه تم تعيين بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي بنوكا مستلمة.

ومن المنتظر أن يكون بيع الأسهم بمثابة اختبار حقيقي لسوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج بعد فترة تباطؤ خلال الصيف.

وقالت شركة إي.واي للاستشارات في تقرير في وقت سابق من هذا الشهر إن جهات الإصدار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، الجزء الأكبر منها من السعودية والإمارات.

وانخفضت العائدات بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي كان عاما قويا بصورة استثنائية بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة.

وقالت إي.واي في التقرير إن من المتوقع أن يظل نشاط الصفقات "قويا" في النصف الثاني من العام وحتى عام 2024.

ولومي هي وحدة مملوكة بالكامل لمجموعة سيرا السعودية للسفر.

وحسبما ورد في نشرة الاكتتاب العام، صنفت شركة تأجير السيارات نفسها بأنها ثالث أكبر مشغل في البلاد بحصة سوقية تبلغ حوالي سبعة بالمئة، بناء على حجم أسطولها في عام 2021.

وقالت النشرة إن أسطولها نما إلى 24730 مركبة بحلول نهاية أبريل نيسان ارتفاعا من أكثر من 19600 في نهاية سبتمبر أيلول 2022.

وحققت لومي أرباحا بقيمة 100 مليون ريال (26.66 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023، ارتفاعا من 72 مليون ريال في النصف الأول من عام 2022.

ومن المتوقع أن ينمو سوق تأجير السيارات في البلاد بمعدل سنوي مركب قدره 8.6 بالمئة حتى عام 2027، ليصل حجم السوق إلى 9.8 مليار ريال، وفقا لبحث أجرته شركة جلاسجو للأبحاث والاستشارات.