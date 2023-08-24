وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 99.1 في مايو من قراءة بلغت 95.6 في العام السابق في ظل ظهور "إشارات على تحول".

وتابعت أنه بالرغم من ذلك، فإن "المزيد من الزخم التصاعدي في الربع الثالث وما بعده قد يكون محدودا طالما ظلت طلبيات الصادرات ضعيفة".

ويتألف مقياس تجارة السلع الخاص بمنظمة التجارة العالمية من بيانات مجمعة وصُمم لتوقع نقاط التحول وقياس زخم نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقع محدد قصير الأجل.

وفي أبريل الماضي، توقعت منظمة التجارة العالمية تراجع نمو التجارة العالمية إلى 1.7 بالمئة في عام 2023 مقابل نمو التجارة العالمية بنحو 2.7 بالمئة بعام 2022، وعزت ذلك إلى

أثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، بالإضافة لتشديد البنوك المركزية سياستهم النقدية وحالة عدم اليقين بالأسواق المالية.

لكن المنظمة رفعت من توقعاتها لنمو الاقتصادي العالمي والتجارة إلى 2.6 بالمئة و 3.2 بالمئة بعام 2024.