وتسببت مجموعة من بيانات قطاع التصنيع، التي جاءت أضعف من المتوقع، في إحياء الآمال في أن تنهي البنوك المركزية دورة التشديد النقدي، لكن ذلك قد يتغير استنادا إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول.

وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج، تحركات المركزي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لارتباط أغلب عملات هذه الدول بالدولار.

وصعد مؤشر السوق السعودي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم أرامكو 0.4 بالمئة والبنك الأهلي السعودي بواحد بالمئة.

ويقول هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق في إكس.تي.بي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق الأسهم السعودية استقرت إلى حد ما، وتراوحت بين الصعود والهبوط هذا الأسبوع، على الرغم من الغموض الذي يكتنف أسواق الطاقة.

وقال "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لعمليات تصحيح سعري جديدة الأسبوع المقبل إذا تراجعت أسعار النفط مجددا".

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن شهدت انخفاضات مؤخرا بسبب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات كبرى.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة، مدفوعا بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمئة.

وفي أبوظبي صعد مؤشر السوق 0.4 بالمئة.

واختتم المؤشر القطري التعاملات على ارتفاع 0.3 بالمئة مع زيادة سهم صناعات قطر 1.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة.

وقال أبو عاقلة إن البورصة المصرية واصلت المقاومة قرب ذروة هذا العام، لكن تناقص أحجام التداول قد يتسبب في مخاطر نزولية في جلسات التداول المقبلة.