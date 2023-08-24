واستهل المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" التعاملات، الخميس، على ارتفاع بعد أن أدت توقعات قوية من إنفيديا إلى دعم ثقة المستثمرين في طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي مما رفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأسهم الشركات السريعة النمو.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 19.15 نقطة، أو بنسبة 0.43 بالمئة، إلى 4455.16 نقطة.

كما صعد أيضا المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 113.28 نقطة، أو بنسبة 0.83 بالمئة، إلى 13834.31 نقطة.

لكن المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي تراجع 33.15 نقطة، أو بنسبة 0.1 بالمئة عند الفتح مسجلا 34439.83 نقطة.

وكانت شركة "إنفيديا" قد أعلنت عن نتائج قياسية أكبر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي، إذ تجاوزت إيرادات الشركة 13.51 مليار دولار، مقابل 6.70 مليار دولار قبل عام، بزيادة قدرها 88 بالمئة.

وبلغت أرباح الشركة الصافية 6.2 مليار دولار تقريبا، مقابل 656 مليون دولار قبل عام، في زيادة بنسبة 843 بالمئة.