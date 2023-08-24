وأضاف أمام قمة بريكس أن المملكة تتطلع إلى تطوير هذا التعاون لخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة، والارتقاء بالعلاقات إلى المستوى المنشود.

وتابع أن السعودية ستظل أيضا مصدرا موثوقا للطاقة، ولديها الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن "المملكة تتمتع بفرص اقتصادية واعدة، وهي الشريك التجاري الرائد لمجموعة الـ"بريكس" بين دول الشرق الأوسط".

وقال فرحان، إن بريكس أثبتت أنها قناة فعالة ومهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وكانت مجموعة بريكس قد دعت ست دول لعضويتها، هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن عضوية الأعضاء الجدد ستبدأ في الأول من يناير من العام المقبل.

ورحب قادة الدول الأعضاء في المجموعة بانضمام الدول الجديدة وتطلعوا للعمل سويا لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء كافة.

بدوره شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.