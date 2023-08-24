وزادت قيمة السهم بأكثر من 8 بالمئة في تداولات ما بعد الجلسة، ليتجاوز مستوى 508 دولارا للسهم.

القفزة الكبيرة في قيمة أسهم الشركة زادت من ثروة الرئيس التنفيذي للشركة، جين سون هوانغ، بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، ما قد يضعه ضمن قائمة أغنى 25 شخص بالعالم.

ويملك هوانغ ما حصته 3.5 بالمئة من أسهم الشركة.

وخلال العام الجاري، تضاعفت قيمة "إنفيديا" 3 مرات بسبب الزيادة القوية في الطلب على منتجات التكنولوجيا، في ظل التوسع في انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي عالميا، ما يعزز من الطلب على الرقائق الإلكترونية.

وأعلنت الشركة عن نتائج قياسية أكبر من التوقعات، إذ تجاوزت إيرادات الشركة 13.51 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي، مقابل 6.70 مليار دولار قبل عام، بزيادة قدرها 88 بالمئة.

وبلغت أرباح الشركة الصافية 6.2 مليار دولار تقريبا، مقابل 656 مليون دولار قبل عام، في زيادة بنسبة 843 بالمئة.