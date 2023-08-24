وأحيت مجموعة من عمليات المسح لنشاط الصناعات التحويلية الضعيف الآمال بأن البنوك المركزية ربما انتهت من تشديد السياسة النقدية رغم أن ذلك قد يتغير بناء على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في القمة السنوية بولاية وايومنج غدا الجمعة.

وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة ليقترب من إنهاء ثلاثة أيام من الخسائر مع ارتفع سهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 0.4 بالمئة.

وزاد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وصعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة واحد بالمئة.