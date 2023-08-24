والشركة، التي تدير أربعة مطاحن دقيق في مناطق خميس مشيط والجوف والجموم، واحدة من عدة شركات تشهد عمليات خصخصة في السعودية.

وباعت المؤسسة العامة للحبوب في عام 2020 الشركة إلى كونسورتيوم مكون من الغرير للاستثمار ومجموعة الراجحي القابضة ومسافي مقابل 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

ودعت الشركة بنوكا هذا الصيف إلى تقديم عروضها من أجل طرح عام مقرر لأسهمها، وعينت شركة موليس اند كو مستشارا ماليا مستقلا، حسبما نقلت رويترز في الأول من يونيو عن مصدرين مطلعين.

وقال أحد المصدرين لرويترز في يونيو إن شركة المطاحن الثالثة تستهدف طرح أسهمها في الربع الأول من 2024.

وشركة المطاحن الثالثة هي الثانية في السعودية التي تسعى للإدراج في البورصة.

وحددت شركة المطاحن الأولى سعر طرحها العام الأولي في شهر يونيو عند أعلى نطاق استرشادي بفضل قوة الطلب.