وبحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، هبط خام برنت 19 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 83.02 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.65 دولار للبرميل.

وقال محللون إن بيانات الصناعات التحويلية التي كشفت عنها مجموعة من عمليات المسح لمؤشر مديري المشتريات، الأربعاء، رسمت صورة قاتمة لأوضاع الاقتصادات حول العالم مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وأعلنت اليابان تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. كما تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا، أكثر من المتوقع. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتجه للانكماش في الربع الحالي مما يجعله عرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.

واقترب النشاط التجاري في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس، وسجل النمو أقل معدلاته منذ فبراير.

وفي الوقت نفسه، يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.

وقالت سوجاندا ساشديفا المديرة التنفيذية وكبيرة الخبراء الاستراتيجيين في أكمي لاستشارات الاستثمار إن تراجع الضغط على أسعار النفط يرجع بشكل كبير إلى المخاوف المحيطة بالانخفاض المحتمل في الطلب وزيادة المعروض.

وعلى جانب العرض، نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين يعملون أيضا على صياغة اقتراح من شأنه أن يخفف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا إذا تحركت لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مما يسمح لمزيد من الشركات والدول باستيراد النفط الخام منها.

وأردفت ساشديفا قائلة "بالنظر إلى نقطة المقاومة الكبيرة عند 83 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط، نتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط".

وأضافت "من المرجح أن تشهد الأسعار بعض الانتعاش، لكن يبدو أنها في طريقها لاختبار مستويات أقل عند نحو 74 دولارا للبرميل على المدى القريب".

وانخفض مخزون الخام الأميركي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس إلى 433.5 مليون برميل مقارنة مع 2.8 مليون برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.