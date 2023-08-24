وبحلول الساعة 0629 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1920.79 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتستقر عند 1948.70 دولار.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع.

واقترب نشاط الأعمال في الولايات المتحدة من نقطة الركود في أغسطس مع بلوغ النمو أضعف مستوياته منذ فبراير، كما يتباطأ الاقتصاد البريطاني وربما يتجه نحو الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 926.86 دولار. كما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1263.03 دولار.