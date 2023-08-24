وقفز الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة، الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.

وحافظ على تلك المكاسب، الخميس، وكذلك فعل الدولار النيوزيلندي وفي أغلب الأحيان الين الياباني وعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس التي صدرت، الأربعاء، أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.

وأظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة، الأربعاء، واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5968 دولار، وكذلك الين إلى 145.17 مقابل الدولار.

وحقق اليوان الصيني مكاسب متواضعة مع انتعاش الأسهم الصينية ليصل إلى 7.2690 للدولار.