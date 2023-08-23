وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة خلال اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوع.

وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع هذا الشهر، وتحديدا في ألمانيا أكبر الاقتصادات الأوروبية، إلا أنه دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على إيقاف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأظهرت الأرقام تراجع ثقة المستهلك في منطقة اليورو 0.9 نقطة في أغسطس مقارنة بيوليو.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أسوأ أداء شهري له حتى الآن هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 1.1 بالمئة لتسلك مسار أسعار النفط الخام المتراجعة، بينما هوت أسهم شركات "بوما" و"أديداس" و"جيه.دي سبورتس فاشون" ما بين 3.3 و5.4 بالمئة مقتفية أثر "فوت لوكر" الأميركية التي تراجعت جراء انخفاض توقعاتها السنوية بفعل ضعف الطلب وسط استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد مؤشر الأسهم السويسري 0.9 بالمئة، إذ قفز سهم شركة روش 3.8 بالمئة بعد أن نشرت دون قصد بيانات إيجابية لتجارب عقار لعلاج سرطان الرئة من تحليل مؤقت، إلا أنه سيلزم صدور مزيد من البيانات لتأكيد فعالية العقار.

وارتفع سهم شركة "نوفو نورديسك" أيضا 2.7 بالمئة، ليسهم في رفع قطاع الرعاية الصحية 1.1 بالمئة.