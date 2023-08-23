وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو قد انخفضت بواقع 0.9 نقطة في أغسطس على أساس شهري.

وقالت المفوضية إن التقدير الأولي أظهر أن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -16 في شهر أغسطس الجاري، من -15.1 في شهر يوليو الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -14.3.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت معنويات المستهلكين 0.9 نقطة إلى -17.

سجلت منطقة اليورو نممواً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة من مارس إلى يونيو 2023، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرها اليوم معهد "يوروستات" نهاية يوليو الماضي.

وذكر معهد يوروستات للإحصاء في بروكسل أن نسبة النمو المذكورة علامة إيجابية بعد ربعين من النمو السلبي في الشتاء الماضي، مما يرفع الآمال في أن منطقة العملة الموحدة يمكن أن تتجنب ركودًا لمدة عام، لكن النمو لا يزال ضعيفًا.