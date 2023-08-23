وتظهر اتجاهات حجوزات طيران الإمارات للأشهر المقبلة طلبا قويا متواصلا على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية.

كما حافظت دبي على جاذبيتها الكبيرة في أوساط المسافرين خلال أشهر الصيف، حيث قدم مليون مسافر عبر الشركة إلى المدينة.

وشملت أهم الأسواق التي قدم منها زوار دبي على رحلات طيران الإمارات خلال أشهر الصيف، كلا من المملكة المتحدة والهند وألمانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصين ومصر والكويت.

وشكلت العائلات أكثر من 35 في المائة من زوار دبي على رحلات طيران الإمارات، وزاد متوسط إقامتهم عن أسبوعين.

وتتوقع طيران الإمارات، طفرةً أخرى في الطلب على السفر إلى دبي في الموسم الشتوي المقبل، حيث تحتضن المدينة مؤتمرات ومعارض عالمية وفعاليات رياضية ذات مستوى عالمي.

واستقبلت دبي بالفعل أكثر من 8.5 مليون زائر دولي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، بزيادة أكثر من مليون زائر مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

ونقلت طيران الإمارات خلال المدة من يونيو الماضي وحتى أغسطس الجاري أكثر من 14 مليون مسافر، على نحو 50 ألف رحلة من وإلى 140 مدينة.