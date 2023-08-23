أفاد البيان أن جدوى، أحد أكبر البنوك الاستثمارية الخاصة في المملكة، اشترت الحصة من خلال صندوق فرص البيع بالتجزئة التابع لها.

ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا للإدراج المخطط لقصة ولم تكشفا عن قيمة الاستثمار.

ونُقل عن فيصل الشايجي، رئيس مجلس إدارة قصة، قوله إن الصفقة ستساعد الشركة على إعدادها للإدراج العام في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول).

ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا لإدراج قصة في سوق الأسهم السعودية.

تأسست قصة عام 2018، ولها 80 متجرا في 25 مدينة في جميع أنحاء السعودية والكويت والإمارات والبحرين.

وجدوى للاستثمار هي شركة استثمارية سعودية مقرها الرئيس في مدينة الرياض وتتخصص في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية. وتبلغ قيمة أصول العملاء لدى شركة جدوى نحو 20 مليار في مجالات الأسهم العامة وأسهم الملكية الخاصة والعقارات والاستثمارات البديلة والدخل الثابت. وتشمل قائمة عملاء الشركة هيئات وجهات حكومية ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، إضافةً إلى الشركات والمكاتب العائلية المحلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.