ويأتي استثمار صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 445 مليار دولار بعدما جمعت ريلاينس ريتيل فينتشرز حوالي 472.65 مليار روبية في جولة تمويل عام 2020 من عدة مستثمرين عالميين منهم كيه.كيه.آر وجنرال أتلانتك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة الإماراتية.

وتتولى ريلاينس ريتيل فينتشرز، التي ترأسها إيشا أمباني ابنة الملياردير موكيش أمباني، عمليات التجزئة وتضم شراكات دولية وأنشطة السلع الاستهلاكية.

وقدرت شركتان استشاريتان عالميتان في الآونة الأخيرة قيمة ريلاينس ريتيل، وهي وحدة تابعة لريلاينس ريتيل فينتشرز، عند ما بين 92 مليار دولار و96 مليار دولار، وهي خطوة تشير إلى احتمال إجراء طرح عام أولي للشركة.

وريلاينس ريتيل هي أكبر شركة لبيع التجزئة في الهند ودخلت شراكات مع عدد من الشركات العالمية لتعزيز تواجدها في الهند.