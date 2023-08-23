وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب - يضم 63 دولة - انخفض هامشيا بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في السبعة أشهر الأولى من العام 1.103 مليار طن.

وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجاً في فترة السبعة أشهر الأولى من العام بمقدار 626.5 مليون طن بارتفاع سنوي 2.5 بالمئة.

وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 79.9 مليون طن، بارتفاع 9 بالمئة، فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 51.2 مليون طن بانخفاض 3.9 بالمئة.

وحلت الولايات المتحدة بالمرتبة الرابعة بحجم 46.8 مليون طن بانخفاض 2.3 بالمئة، وخامساً جاءت روسيا بحجم إنتاج 44.2 مليون طن بارتفاع 2.8 بالمئة.

وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة بإنتاج 39.4 مليون طن، ثم ألمانيا بـ21.5 مليون طن، ثم تركيا 18.8 مليون طن.

وحلت البرازيل وإيران في المرتبتين التاسعة والعاشرة بإنتاج 18.6 و18.1 مليون طن على التوالي.

ويرتبط إنتاج الصلب ارتباطا وثيقا بالمشروعات العقارية والبنية التحتية حيث ينتعش الطلب عليه في أوقات النمو الاقتصادي القوي، بينما يهبط الطلب في فترات الانكماش.

والاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم؛ وينتج أعضاؤه ما يقرب من 85 بالمئة من إنتاج الصلب في العالم.