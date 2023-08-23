وتعني أي قراءة دون المئة نظرة متشائمة، فيما تشير أي قراءة فوقها إلى وجود تفاؤل.

وتظهر بيانات معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن التراجع في ثقة المستهلكين في تركيا قد زاد مقارنة يوليو الماضي، حيث سجل المؤشر 80.1 نقطة.

وكان المؤشر قد تراجع في شهري يونيو ومايو الماضيين بنسبة 85.1 نقطة و91.1 نقطة على التوالي.

وتأتي البيانات على الرغم من التغييرات الاقتصادية التي تسعى السلطات لتنفيذها، والتي تشمل إعادة توجه السياسة النقدية في تركيا إلى مسار التشديد التقليدي الذي يشمل رفع الفائدة والابتعاد عن دعم الليرة.

ومنذ انتخابات تركيا في مايو الماضي، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.

وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.