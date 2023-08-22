تحركات الأسعار

تراجع خام برنت 43 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 84.03 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 79.64 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط لأقرب شهر استحقاق 37 سنتا إلى 80.35 دولار للبرميل بفعل ضعف التداول قبل انتهاء سريانها الوشيك.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عاملا ضروريا لتعزيز حجم الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام. لكن ضعف نشاطها الاقتصادي أحبط الأسواق بعد أن خيبت إجراءات التحفيز التي تعهدت بها التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع لمعيار إقراض رئيسي أمس الاثنين.

ولم يستبعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة مجددا في معركتهم لاحتواء التضخم، ما تسبب في تأجيج المخاوف إزاء الطلب.

ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها من النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر بيانات من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

لكن من المحتمل بذل جهود للتغلب على شح الإمدادات العالمية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء بأن وزيري النفط العراقي والتركي بحثا أهمية استئناف صادرات النفط بعد اكتمال صيانة خط الأنابيب.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.5 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية، عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا في 25 مارس آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.