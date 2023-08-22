وسويسرا هي أكبر مركز لتنقية ونقل السبائك في العالم بينما تعد الصين والهند أكبر أسواق استهلاكية حيث يتأثر الطلب المحلي بارتفاع الأسعار ولمواسم معينة.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية تقلص الصادرات إلى الصين 19 بالمئة في يوليو لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ مايو 2022 بينما تراجعت الشحنات إلى الهند 60 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2023.

وقال تجار سبائك في الهند إن أسعار الذهب انخفضت ثلاثة بالمئة حتى الآن في أغسطس، وانخرط تجار المجوهرات المحليون في عمليات شراء لموسم المهرجان القادم.

وقفز التصدير إلى تركيا ليبلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2023مع صعود الطلب في غمرة ارتفاع التضخم أكثر من المثلين في يوليو.