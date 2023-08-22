وهذا ما تؤكده أرقام المبيعات التي أظهرت أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة حول العالم بلغ 10.83 مليون وحدة في عام 2022، بزيادة نسبتها 61.3 بالمئة مقارنة بعام 2021، وذلك بحسب شركة أبحاث السوق "إس إن إي ريسيرتش".

ورغم أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت رقما قياسا في 2022، إلا أن تشجيع الناس وإقناعهم على شراء هذا النوع من السيارات، لا يزال يواجه العديد من الصعوبات، أبرزها معضلة بطء عملية شحن بطارية السيارة وسرعة انتهائها، وهو الأمر الذي يدفع بالكثير من الأشخاص إلى التخلي عن فكرة شراء سيارة كهربائية.

ظهور البطارية الخارقة

ولكن يبدو أن هذه المعضلة في طريقها لتصبح من الماضي مع إعلان شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited الصينية المعروفة باسم كاتل - CATL عن بطارية جديدة يمكن أن تغير قواعد اللعبة في صناعة السيارات الكهربائية، عبر معالجة أبرز نقاط الضعف في هذه الصناعة.

وتحمل بطارية CATL الجديدة اسم Shenxing وهي تدعم ميزة الشحن فائق السرعة، إذ تمنح السيارة القدرة على السير لمسافة 400 كيلومتر بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط، كما تمنح بطارية Shenxing السيارات القدرة على السير لمسافة 700 كيلومتر بعد شحنها بالكامل، الأمر الذي سيدفع مزيد من الناس الى تبني السيارات الكهربائية.

وبحسب CATL فإن Shenxing هي أول بطارية LFP أو بطارية "فوسفات الحديد والليثيوم" تدعم خاصية الشحن فائق السرعة، حيث يتميز هذا النوع من البطاريات، بأنه منخفض التكلفة، وغير سام وآمن، مشيرة أيضاً إلى أن الأداء الجيد للبطارية في طقس البرد القارس، حيث يمكن شحن Shenxing حتى 80 بالمئة خلال 30 دقيقة، حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

ومن المعروف أن أداء السيارات الكهربائية يتأثر بالبرودة الشديدة، لأن البطاريات تعمل بكفاءة أقل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولذلك حرصت CATL على الإشارة إلى أن بطاريتها Shenxing تغلبت أيضاً على نقطة الضعف هذه، مؤكدة أن البطارية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة بحلول نهاية عام 2023 على أن تتوافر للعملاء في الربع الأول من عام 2024.

شركة CATL

شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited الصينية المعروفة بـ CATL هي أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، وهي تستحوذ على أكثر من 37 بالمئة من المبيعات في هذا المجال، ومن أهم عملائها شركات مثل تسلا ومرسيدس وهيونداي.

وبلغت القيمة السوقية لـ CATL نحو 135 مليار دولار في 2022، حيث سجلت إيراداتها في 2022 قفزة بنسبة 152 في المئة لتبلغ 4.6 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

ويقول مهندس الاتصالات حسن الدسوقي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن بطارية Shenxing التي أعلنت عنها CATL تشكل نقلة نوعية في هذا المجال، كونها تتيح للمركبة السير لمسافة 400 كيلومتر بعد شحنها لـ 10 دقائق، في حين أن أفضل البطاريات وتقنيات الشحن السريع المتوفرة في الأسواق حالياً هي التي تملكها شركة تسلا بشكل حصري، والتي تتيح للمركبات السير لمسافة تتراوح بين 260 و322 كيلومتراً، بعد شحن البطارية لمدة 15 دقيقة.

ويكشف الدسوقي أن العديد من الشركات أعلنت على مر السنوات، أنها قامت بتطوير بطاريات سريعة الشحن للسيارت الكهربائية، ولكن المشكلة الكبيرة كانت بعدم قدرة هذه الشركات، على طرح منتجاتها على الصعيد التجاري، حيث بقيت الاختراقات التي حققتها في هذا المجال، نظرية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، في حين أن بطارية Shenxing هي اختراع حقيقي، سيرى النور في 2024 وسينقل عالم السيارات الكهربائية إلى مستوى جديد، من حيث سرعة شحن بطارية السيارة والمسافة المقطوعة.

وبحسب الدسوقي فإن بطارية Shenxing هي من نوع LFP أي "فوسفات الحديد والليثيوم" التي تشكل استثناءً من حيث معايير الشحن، حيث يمكن شحنها بنسبة 100 بالمئة دون التسبب في تدهور قدرتها بسرعة، وهذا العنصر ساهم بإمكانية تحمل البطارية لتقنية الشحن فائق السرعة.

وأشار أيضا إلى أن شركة CATL عندما تتحدث عن بطارية Shenxing تقول إنها أول بطارية LFP في العالم، تدعم تقنية شحن 4C فائق السرعة، ويعني مصطلح 4C أنه يمكن نظرياً شحن البطارية بالكامل في ربع ساعة، ولكن يبدو أن الشركة اكتفت الآن بنسبة محدودة من قدرات الشحن التي توفرها هذه التقنية على أن يتم تطوير قدرات Shenxing في مرحلة لاحقة.

نقطة تحول في صناعة السيارات الكهربائية

من جهته يقول إيلي نوفل وهو مدير مبيعات مختص بالسيارات الكهربائية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن إشكالية شحن السيارات الكهربائية، هي أكبر تحدٍ يواجه هذه الصناعة منذ نشأتها، حيث يتوجب على سائقي السيارات الكهربائية، ترك مركباتهم موصولة بالشاحن لعدة ساعات في محطات الشحن، في حين أن هذا الأمر لم يكن ينطبق على مالكي سيارات شركة تسلا، الذين يمكنهم شحن مركباتهم عبر شبكة محطات Supercharger التابعة للشركة في وقت قياسي، يصل إلى 15 دقيقة فقط.

ويرى نوفل أن بطارية Shenxing التي سيكون بإمكان مختلف شركات تصنيع السيارات الحصول عليها، قد تكسر حصرية التقدم الذي تتمتع به سيارات تسلا في هذا المجال، وذلك في حال تمكنت هذه الشركات من طرح أنظمة تشريج فائقة، تتماشى مع قدرات بطارية Shenxing، مشيراً إلى أن هذا الابتكار سيكون ومن دون أدنى شك، نقطة تحول في صناعة السيارات الكهربائية، حيث سيشجع المزيد من العملاء على الحصول على مركبات كهربائية، فالشحن لمدة 10 دقائق مع إمكانية السير لمسافة 400 كيلومتر يعتبر أمراً أكثر من جيد.

وبحسب نوفل فإن CATL تمكنت من إنجاز Shenxing عبر التوصل إلى تركيبة هندسية جديدة فائقة، أدت إلى تحسين مستوى نقل الكهرباء، متوقعاً ظهور المزيد من التفاصيل حول الابتكار الجديد في عام 2024، حيث من المنتظر حصول تقدم أكبر بالنسبة لسرعة عملية شحن بطاريات السيارات الكهربائية، والمسافة المقطوعة في السنوات القليلة المقبلة.