تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمئة إلى 103.58.

واقترب المؤشر من أعلى مستوى في شهرين حين سجل 103.68 الأسبوع الماضي لأن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني والمراهنات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أدت إلى ارتفاع العملة الخضراء.

وتضررت الأصول عالية المخاطر الأسبوع الماضي، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى قرب ذروتها في 16 عاما في ظل خوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واستعداد المتعاملين لبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

ويراقب التجار قمة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا المنعقدة في جوهانسبرج لتلقي أي أنباء عن التحفيز الصيني.

وكان من المتوقع أن تكون التحركات العامة في أسواق العملات محدودة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى البنك المركزي في جاكسون هول، بولاية وايومنج، المقرر عقده يومي 24 و26 أغسطس.

وظل الين تحت ضغط في الوقت الذي يراقب فيه التجار أي إشارات على أن الحكومة اليابانية مستعدة للتدخل لدعم العملة، كما فعلت العام الماضي.

وانخفض الدولار 0.22 بالمئة مقابل الين لكن ليس بعيدا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.

ولفترة وجيزة ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع قبل أن يضعف مرة أخرى في ظل استمرار المخاوف بأن يؤثر وضع الاقتصاد على العملة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة اليوم الثلاثاء، ولم يجد دعما من الارتفاع المعتدل في الرغبة في المخاطرة.

وفي العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.48 بالمئة إلى 26 ألف دولار لتقترب من أدنى مستوى في شهرين سجلته الأسبوع الماضي في وقت ظل فيه المزاج العام فاترا في سوق العملات الرقمية.