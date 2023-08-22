وأدت الرهانات المتزايدة بأن مستهدف إيرادات "إنفيديا"، سيتجاوز مرة أخرى تقديرات وول ستريت، إلى رفع السهم بحوالي 19 بالمئة، من أدنى مستوى له خلال شهرين الذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفعت الأسهم اليوم في بداية التعاملات بنسبة 0.4 بالمئة عند 471.55 دولارًا، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 481.87 دولارًا بعد دقائق من افتتاح السوق، وتجاوز ذروتها السابقة البالغة 480.88 دولارًا في 14 يوليو.

يتوقع المحللون أن "إنفيديا" التي تهيمن على سوق الرقائق المستخدمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المولد، مثل ChatGPT والعديد من هذه الخدمات، ستحقق نموًا بنسبة 110 بالمئة في إيرادات الربع الثالث إلى 12.50 مليار دولار عندما تعلن النتائج غدا الأربعاء.

وقال دينيس ديك، محلل الأسواق في شركة "Triple D Trading"، "قد تكون النتائج المرتقبة، الأكثر أهمية في موسم الأرباح هذا، نريد أن نسمع أن بإمكانهم البناء على النتائج الربعية المذهلة التي حققوها في الربع الأخير".

وكانت الشركة قد توقعت في مايو، أن تكون إيرادات الربع الثاني أعلى من توقعات الأسواق بأكثر من 50 بالمئة، وقد دفع ذلك قيمتها السوقية إلى ما يزيد عن تريليون دولار، مما يجعل أسهمها الأفضل أداءً على مؤشر "S&P 500".

أثارت توقعات نتائج "إنفيديا" في الربع الثاني، ارتفاعًا في أسهم الذكاء الاصطناعي وكذلك شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يجعلها واحدة من المحركات الرئيسية لارتفاع الأسهم الأميركية هذا العام.

وقامت ما لا يقل عن 19 شركة وساطة هذا الشهر برفع سعرها المستهدف على "إنفيديا"، مما دفع متوسط العرض إلى 500 دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.5 بالمئة عن آخر سعر إغلاق للسهم.

يذكر أن قيمة أسهم "إنفيديا" تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف حتى الآن في 2023.

شهدت أسهم الشركة زيادة في شعبيتها بين صناديق التحوط في الربع الثاني، حسبما أظهر تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس.