وأعلنت الهيئة، في بيان الثلاثاء، "فتح تحقيق جديد في المرحلة الأولى بشأن عرض معدّل من مايكروسوفت للاستحواذ على أكتيفيجن".

إلى ذلك، وضعت الهيئة "الصيغة النهائية لقرارها بمنع صفقة الاندماج" الأصلية، وهي عملية قدرت قيمتها بـ69 مليار دولار وكان من المقرر أن ينبثق عنها لاعب ثالث في القطاع من حيث حجم المبيعات، إلى جانب شركتي "تينسنت" و"سوني" الصينيتين.

وأضافت الهيئة في بيانها أن "مايكروسوفت لن تشتري بحسب النسخة الجديدة من الصفقة، حقوق المشاهدات عبر البث التدفقي لمختلف ألعاب أكتيفيجن الراهنة وللألعاب التي ستطرحها الشركة خلال السنوات الـ15 المقبلة (باستثناء المطروحة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية)".

وتابعت أن "هذه الحقوق ستُباع إلى يوبيسوفت"، وهي شركة فرنسية منافسة، "قبل استحواذ" مايكروسوفت على أكتيفيجن، مشيرة إلى أن الموعد النهائي الجديد لاتخاذ قرار في شأن التحقيق الأولي هو 18 أكتوبر.

وكانت السلطات البريطانية أوقفت صفقة الاستحواذ، لاعتبارها أنّها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.

وأعلنت شركة "مايكروسوفت" من جهتها أنها ستطعن بالقرار قضائيا، لكنها توصلت وهيئة المنافسة البريطانية في مطلع يوليو إلى اتفاق بتعليق الإجراءات القانونية وإيجاد حل يرضي الطرفين.