تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء.

وسجلت أسهم شركات "إيه.إس.إم.إل القابضة" و"إيه.إس.إم إنترناشونال" و"بي.إي" لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4 بالمئة واثنين بالمئة.

وقفز سهم يوبيسوفت إنترتينمنت 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت مايكروسوفت إن شركة أكتيفيجن التي تسعى مايكروسوفت للاستحواذ عليها ستبيع حقوق البث غير الأوروبية لشركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وزاد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع أسعار المعادن.