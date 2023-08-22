وحذرت الوكالة من أن مخاطر التمويل وضعف الربحية من المرجح أن تختبر القوة الائتمانية للقطاع المصرفي بالولايات المتحدة.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان، الاثنين، إنها خفضت تصنيفها الائتماني درجة واحدة لكل من "KeyCorp"، و"Comerica Inc"، و"Valley National Bancorp"، و"UMB Financial Corp"، و "Associated Banc-Corp".

كما خفضت الوكالة توقعاتها لبنكي "River City Bank"، و" S&T Bank" إلى سلبية، وقالت إن نظرتها إلى بنك "Zions Bancorp" لا تزال سلبية بعد المراجعة.

وأشارت ستاندرد آند بورز في مذكرة بشأن تخفيض تصنيفها للبنوك، إلى أن العديد من المودعيم حولوا أموالهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى مما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك.

"أدى انخفاض الودائع إلى الضغط على السيولة لدى العديد من البنوك، في حين انخفضت قيمة أوراقها المالية التي تشكل جزءا كبيرا من سيولتها"، بحسب ما ذكرته الوكالة.