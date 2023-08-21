وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 بالمئة، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

وفي أحدث التعاملات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7 بالمئة بعد أن بلغت 2.729 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس عندما وصلت إلى 2.77 بالمئة.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39 بالمئة

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعا في يوليو بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.