تحركات الأسعار

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1887.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:29 بتوقيت غرينتش.

وظل سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي ثابتا عند 1916 دولار.

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو: "نشهد اهتماما بالشراء عند هذه المستويات، لكن اهتمام محدود لأن الرسوم البيانية لا تزال هبوطية".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3379 بالمئة، في أعلى مستوى منذ أكتوبر، مما قلص من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 1.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.48 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1233.10 دولار.