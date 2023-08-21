وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.38 بالمئة مقابل الدولار إلى 93.4025، كما خسر 0.43 بالمئة أمام اليورو ليجري تداوله عند 102.063.

ورفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة 350 نقطة أساس، في أعقاب انخفاض الروبل، إلى أدنى مستوى في 17 شهرا إلى 101.75 للدولار، والذي سجله يوم الاثنين الماضي.

وبلغت العملة أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 92.55 الخميس.

وقال المحللون، إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإعادة الروبل إلى النطاق 80-90، الذي تعتبره السلطات مقبولا، لكن يبدو أن تقارير لاحقة عن احتمال إعادة فرض ضوابط على رأس المال تحقق التأثير المطلوب.