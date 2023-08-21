وتدرس فريزر، فصل نشاط المؤسسات الذي ساهم بنسبة 75 في المئة من أرباح البنك العام الماضي، إلى ثلاث وحدات تشمل الأنشطة المصرفية للاستثمار والمؤسسات والأسواق العالمية وخدمات المعاملات.

وبعد إتمام الفصل، سيكون مدراء الأقسام الجديدة تحت الإدارة المباشرة للمديرة التنفيذية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك أن مدير الوحدة التي سيتم تجزئتها، والتي تسمى "إنستيتيوشنال كلاينتس غروب"، سيغادر منصبه بحلول منتصف العام.

وكان "سيتي غروب"، قد أعلن الشهر الماضي، عن تراجع أرباحه في الربع الثاني من العام، متأثرا بتكلفة الاستغناء عن موظفين، وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وقال البنك إن صافي الأرباح تراجع بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.92 مليار دولار، أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

وكان البنك قد حقق أرباحا بقيمة 4.45 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.