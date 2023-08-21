وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، أيكوت أردوغان، في تصريحات صحفية إن محطة الطاقة الشمسية في البحرين ستكون بقدرة طاقة تصل إلى 72 ميغاواط.

وتابع قائلا: "لكن يمكن زيادة هذه القدرة إلى 200 ميغاواط في المرحلة المقبلة".

وأردف: "ألواح الطاقة الشمسية سيتم تركيبها على أسطح مواقف السيارات في حرم جامعة البحرين ومركز الدانة للمعارض وعلى أرض حرم جامعة البحرين، وعلى أسطح المعارض الأخرى".

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركته ستستورد الألواح الشمسية من شركة تايوانية شريكة لشركة GETAS Group التركية.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيبدأ في نوفمبر المقبل، وأن المشروع سيكون جاهزاً خلال مدة أقصاها 18 شهراً.