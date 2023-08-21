وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 وتهدد باعتبار كافة السفن أهدافا عسكرية محتملة منذ انسحابها الشهر الماضي من اتفاق لتوفير ممر آمن كانت تدعمه الأمم المتحدة.

وردا على ذلك، أعلنت أوكرانيا عن "ممر إنساني" على مقربة من الساحل الغربي للبحر بالقرب من رومانيا وبلغاريا. وعبرت الممر الأسبوع الماضي سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ كانت عالقة في ميناء أوديسا منذ الحرب دون أن تتعرض لإطلاق نار.

وقال دينيس مارشوك نائب رئيس المجلس الزراعي، أكبر منظمة للأنشطة الزراعية في أوكرانيا، للتلفزيون الوطني "لقد مرت سفينة تجارية واحدة فقط عبره حتى الآن، وقد أبدت استعدادها للتحرك عبر طرق بديلة".

وقال "ينبغي أن تمر ربما سبع إلى ثماني سفن أخرى... ثم ربما تصبح هذه الطرق البديلة في المستقبل ممرا لحركة السفن التي تنقل شحنات الحبوب والبذور الزيتية".

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان قوله إن كييف تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تبحر من موانئ البحر الأسود وإليها.