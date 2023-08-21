وأوضحت الشركة في بيان الاثنين، أن الاتفاقية وقعت مع شركة MVM CEEnergy الحكومية تماشيا مع أهداف تركيا الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وذكرت الشركة أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية تركيا في أن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي.

وأضافت أن الاتفاقية وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تشيبك ومدير عام "بوتاش" برهان أوزجان.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى المجر اعتبارا من العام المقبل.

وأضاف أن الاتفاقية تشكل أيضا التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التخزين في البلدين.

وأكد البيان أن الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، مشيرا أنها ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

يشار أن تركيا وقعت في يناير الماضي، اتفاقية مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 13 عاما.