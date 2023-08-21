وارتفعت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للأسواق في الخليج، في ظل تراجع الإمدادات العالمية إثر خفض صادرات السعودية وروسيا، الأمر الذي محا أثر المخاوف ذات الصلة بنمو الطلب العالمي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.2 بالمئة ويتجه لمواصلة الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 1.7 بالمئة ومصرف الراجحي 0.4 بالمئة.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن اليابان تجري استعدادات لعقد اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أوائل سبتمبر.

وارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.1 بالمئة.

كما صعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب 0.6 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

وفي قطر، هبط المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة وجرى تداول معظم أسهم المؤشر على تراجع بما في ذلك مصرف الريان الذي انخفض سهمه 1.6 بالمئة.

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وأبقى سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا قدره 15 نقطة أساس لكليهما.