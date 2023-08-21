وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "دعما للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمانا لاستدامتها، وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد في ميزانية المؤسسة".

وأضافت أن الإجراءات بدأت لتحويل ملكية ثلاث قطع من الأراضي بمساحة إجمالية 842 ألف متر مربع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن "التأمينات" انطلقت كمؤسسة رسمية عام 1977 لتكون الجهة المختصة بتقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشة كريمة بعد التقاعد أو التوقف عن العمل، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.