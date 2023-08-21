وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة "أباتشي" لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريستمان أن شركة "أباتشي" نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر مكنتها من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10 بالمئة إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميا.

وأكد التزام "أباتشي" تجاه استثماراتها وتطلعها إلى دعم الحكومة المصرية للاستمرار في تنفيذ توسعاتها واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلع بلاده للمزيد من الاستثمارات الجديدة لشركة "أباتشي" خلال الفترة المقبلة والتوسع في أنشطتها الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.

وأكد مدبولي "أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناء من ذلك".

وأثنى رئيس الوزراء المصري على أعمال شركة "أباتشي" في مصر والعلاقات المشتركة بين الجانبين التي تمتد لأكثر من عقدين، مشيرا إلى إيلاء بلاده أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة الشركة في مصر.

من جهته قال وزير البترول المصري طارق الملا الذي حضر الاجتماع إن شركة "أباتشي" هي أكبر مستثمر أميركي في مصر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عاما.

وأكد الملا أن "أباتشي" شريك مهم لقطاع البترول المصري وهناك تنسيقا ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وشركة "أباتشي" للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج بما يحقق مصلحة الطرفين.

وتناول الاجتماع وفقا للبيان إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.