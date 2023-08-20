ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة ورنوك.

وقال شانتانو ناراين الرئيس التنفيذي لأدوبي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي الشركة "إنه يوم حزين لأسرة أدوبي وللقطاع بأكمله لأنه مثّل مصدر إلهام له لعقود".

وشارك ورنوك في تأسيس شركة "أدوبي" مع تشارلز جيشكى عام 1982، وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي عام 2000، وظل رئيساً لمجلس إدارة الشركة وهو منصب تشاركه مع جيشكى، حتى عام 2017.

قبل تأسيس "أدوبي"، كان وارنوك عالِمًا رئيسيًا في مركز أبحاث Xerox Palo Alto وشغل مناصب في Evans & Sutherland Computer وComputer Sciences Corp. و IBM و University of Utah، وفقًا للسيرة الذاتية للشركة.

حصل وارنوك على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وماجستير في الرياضيات، وبكالوريوس في الرياضيات والفلسفة، وجميعهم من جامعة يوتا.