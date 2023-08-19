وتأتي زيادة رأس المال بهدف تعزيز قاعدة رأسمال البنك بما يتوافق مع شروط بنك الكويت المركزي ومعايير لجنة بازل 3 لكفاية رأس المال، وستستخدم عوائد هذه الزيادة لمواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة تماشياً مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير ونمو عملياته.

وسيكون الاكتتاب متاحاً للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 ولأصحاب حقوق الأولوية، أي ثلاثة أيام تداول بعد تاريخ حيازة السهم يوم الإثنين 21 أغسطس 2023 وفقاً لدورة التسوية بنظام T+3.



ويبدأ الاكتتاب يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً تقويمياً، حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، بسعر اكتتاب يبلغ 200 فلس للسهم الواحد (القيمة الإسمية 100 فلس مضافاً اليها علاوة الإصدار 100 فلس).

وقد قام البنك الأهلي الكويتي بتعيين كامكو إنفست مديراً للإصدار ووكيلاً للاكتتاب و ABK Capital مدير الإصدار المشترك ووكيلاً للاكتتاب.

من جانبه، قال طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي "سنستفيد من زيادة رأس المال لتطوير عملياتنا التشغيلية وطرح المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية، إلى جانب المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الكويت عند طرحها".

وتوقع بهبهاني إقبالاً كبيراً على الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك الأهلي الكويتي.

يأتي ذلك في وقت تمثل الأسهم الجديدة المطروحة ما نسبته 26.7 بالمئة من رأس المال المدفوع الحالي ليرتفع رأسمال البنك الأهلي الكويتي بعد الانتهاء من العملية إلى 237.4 مليون دينار كويتي. وستدعم زيادة رأس المال المركز المالي للبنك حيث سترتفع حقوق المساهمين بمبلغ 100 مليون دينار كويتي.

وكان البنك الأهلي الكويتي قد حقق صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار كويتي في نهاية النصف الأول من عام 2023، بنمو 30 بالمئة، مقارنة مع 18.4 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38 بالمئة مقارنة بـ 8 فلس في الفترة نفسها من العام السابق.