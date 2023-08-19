وقالت الوكالة في بيان، إن التوقعات الحالية لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب.

وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة صيرفة سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023.

وانهارت الليرة اللبنانية أمام الدولار لتفقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على وقع الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد عشر ازمات في تاريخ الأمم، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وانهار النظام المالي في لبنان على وقع الأزمة، مما حرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. في وقت تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

يذكر أن تصنيف "SD" من وكالة ستاندرد اند بورز، يعني أن الدولة صاحبة التصنيف قد تتخلف اختياريا عن بعض الالتزامات.