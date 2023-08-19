وكانت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية قد نقلت الجمعة عن مصادر قولها إن طاقة تدرس استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في نشاط أو أنشطة طاقة متعددة لمجموعة أداني بما يشمل شراء حصة تقترب من 20 بالمئة في أداني إنرجي سولوشنز.

وقالت شركتا أداني إنرجي سولوشنز للتوزيع وأداني باور التي تنتج الطاقة الحرارية في إفصاحين للبورصة "الشركة لا تجري أي مناقشات مع طاقة"، في حين قالت الشركة الإماراتية إن الأنباء عن أي استثمار غير صحيحة، بحسب وكالة "رويترز".

وتضم أنشطة أداني جروب للطاقة والكهرباء شركات مثل أداني إنرجي سولوشنز وأداني باور وأداني جرين إنرجي.

وأدت الأنباء إلى رفع سهم أداني إنرجي سولوشنز 8.73 بالمئة، كما قفز سهم أداني باور بأكثر من 12 بالمئة، وصعد سهم أداني جرين إنرجي عشرة بالمئة تقريبا.