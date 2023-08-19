وتأتي المخاوف مدفوعة بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) للإمدادات، مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ يونيو. وارتفع خام برنت بنحو 18 بالمئة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 بالمئة خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 84.80 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفع الخامان القياسيان، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي. وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال الفترة المتبقية من العام.

لكن أسعار النفط انخفضت هذا الأسبوع بنحو اثنين بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلاد وقلصت شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وقال روب هاوورث المسؤول في يو.إس بنك لإدارة الثروات "لا يزال المستثمرون قلقين وسط تباطؤ النمو العالمي، والإمدادات العالمية التي لا تزال شحيحة".

وأضاف "من المرجح أن تظل الأسعار حبيسة نطاق ضيق في الوقت الحالي".