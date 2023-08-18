وأشارت المفوضية، إلى أهمية الصفقة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية وغيرها من الشركات، التي تحتاج إلى الحصول على أشباه الموصلات الخاصة بتقنية "في2إكس"، التي تساعد على إبقاء المركبة على اتصال بكل شيء يحيط بها.

وأضافت أن 15 دولة أوروبية، منها فرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد، طلبت منها دراسة الصفقة.

وقالت المفوضية في بيان، "ستجمع الصفقة بين اثنين من الموردين الرئيسيين لأشباه الموصلات "في2إكس" في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تقنية "في2إكس" ضرورية لتحسين السلامة على الطرق وإدارة المرور، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونشر المركبات ذاتية القيادة".

وكانت شركة كوالكوم، قد أعلنت عزمها الاستحواذ على أوتو توكس في مايو، لتوسيع حجم أعمالها في مجال السيارات.