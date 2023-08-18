وأظهر محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي صدر هذا الأسبوع، أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة ما زالوا يرون احتمالات كبيرة لارتفاع التضخم، مما ينذر بمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة الاحتياطي الاتحادي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي تشديد نقدي أميركي.

وتتجه أسعار النفط، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، لإنهاء هذا الأسبوع منخفضة بعد سبعة أسابيع من المكاسب.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.23 بالمئة بعد التراجع لسبع جلسات متتالية، مدعوما بارتفاع 0.3 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد، وكذلك بصعود 1.6 بالمئة في سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند).

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة هذا الأسبوع بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.

وفي دبي، لم يشهد المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر اليوم لكنه انخفض 0.3 بالمئة في الأسبوع.

وكانت أسهم الصناعات والمرافق من بين أكبر الخاسرين على المؤشر.

وهبط سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 2.6 بالمئة بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بأكثر من واحد بالمئة.