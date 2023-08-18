وقالت الشركة، في منشور لها عبر موقع "إكس بوكس"، إن "مستخدمي الإصدارات القديمة من وحدات الألعاب لن يستطيعوا شراء أو تحميل أي ألعاب جديدة عبر المتجر".

وأضافت أنها سوف تسمح لهم بالاستمرار في استخدام الألعاب التي اشتروها في السابق.

وبحسب المنشور، سوف يُسمح لمستخدمي “إكس بوكس 360” بشراء الألعاب التي تتوافق مع أجهزتهم فقط، وسط سعي الشركة للتركيز على منصتها الجديدة "جيم باس" لاشتراكات الألعاب.

وذكرت الشركة أن التكنولوجيا تطورت كثيراً منذ إطلاق "إكس بوكس 360" عام 2005، وتغيرت تطلعات المستخدمين بشأن المنتج، لذلك تهتم الشركة بتطوير سلسلة "إكس إس" من الأجهزة الجديدة لتعزيز تجربة ألعابها في المستقبل.

ويوافق نوفمبر المقبل ذكرى مرور 18 عاما على إطلاق المنصة، حيث كانت المنصة سببا رئيسيا لدخول جيل كامل إلى مجال الألعاب للمرة الأولى، والتواصل مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.

ومايكروسوفت شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والبرامج والتطبيقات والخدمات السحابية.