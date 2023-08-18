وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة وفي طريقه إلى تسجيل رابع يوم على التوالي من الخسائر إذا استمر منخفضا لنهاية التداولات.

كما ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم هذا الأسبوع مما دفع المؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل انخفاض أسبوعي قد يصل إلى اثنين بالمئة.

والاقتصاد الصيني عامل آخر يشغل المستثمرين إذ أظهرت بيانات اقتصادية ومشكلات يتعرض لها قطاع العقارات الصيني مدى تعثر التعافي هناك بعد الجائحة.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بنسب تتراوح بين 0.6 بالمئة و1.2 بالمئة بسبب تنامي المخاوف من أثر ضعف النمو الاقتصادي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما هبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة أيضا على الصين 1.1 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز القيادي 0.6 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو.