وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في بيان نشر على الإنترنت "بدعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيشارك الرئيس شي جينبينغ في قمة بريكس الخامسة عشرة التي ستعقد في جوهانسبرغ (...) وسيقوم بزيارة دولة لجنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أغسطس".

وكان الرئيس الصيني زار جنوب إفريقيا في العام 2018 في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة.

وستكون هذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها شي هذا العام بعد رحلته إلى روسيا في مارس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيلتقون بين 22 أغسطس و24 منه لإجراء مناقشات تتمحور على "بريكس وإفريقيا".

وبعد تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر قمة بريكس (مجموعة بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، قرر فلاديمير بوتين الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية، الشهر الماضي عدم المشاركة.

وستبحث قمة جوهانسبرغ هذا العام في احتمال توسيع مجموعة بريكس. وأعربت دول إفريقية عدة عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة، بما فيها الجزائر ومصر وإثيوبيا.

وفي المجموع، دعيت 69 دولة لحضور القمة في جنوب إفريقيا، بما فيها كل الدول الإفريقية.